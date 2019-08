Scoperta una casa di appuntamenti a Battipaglia. Denunciato il proprietario, sequestrato l’immobile

Gli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia, agli ordini del Colonnello Gerardo Iuliano, questa mattina nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio hanno notato in via IV Novembre diverse persone che entravano ed uscivano da una palazzina.

Così hanno effettuato un sopralluogo e hanno scoperto due extracomunitarie, una della Repubblica Dominicana e un’altra originaria della Colombia, con regolare permesso di soggiorno.

Dopo un’accurata indagine, però, gli uomini della Municipale hanno scoperto che l’attività delle due straniere era pubblicata sui siti per incontri sessuali a pagamento.

Per questo motivo l’immobile è stato sequestrato ed il proprietario denunciato per aver concesso in locazione l’abitazione allo scopo di utilizzarla come casa di appuntamenti.

– Chiara Di Miele –