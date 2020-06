Scoperta in mare con un amo da pesca conficcato in bocca. A Scario salvata una tartaruga caretta caretta

Una tartaruga caretta caretta è stata salvata questo pomeriggio a largo della spiaggia della Molara lungo la Costa della Masseta a Scario.

L’animale è stato avvistato in acqua da una famiglia del posto che si trovava in barca per un giro lungo la Costa.

La tartaruga presentava un amo sul labbro superiore della bocca ed è stata subito prelevata dall’acqua e portata sul porto di Scario dove fortunatamente era presente un veterinario che è riuscito a rimuovere l’esca.

Subito dopo la tartaruga è stata liberata in acqua e ha potuto riprendere il suo cammino.

– Maria Emilia Cobucci –