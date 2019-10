Scoperta ad Agropoli una costruzione priva di titoli edilizi. Denunciati i responsabili

Nella giornata di ieri è stata portata a termine da parte del Nucleo Tutela del Territorio della Polizia Municipale di Agropoli, un’ulteriore attività di accertamento e repressione in materia di abusivismo edilizio.

Il Capitano Sergio Cauceglia, coadiuvato dall’assistente capo Pietro Visco, ha accertato in località Moio una costruzione in difformità al titolo edilizio ed una costruzione completamente ultimata ma realizzata in assenza di titoli edilizi.

I responsabili sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria e l’Ufficio Tecnico comunale emetterà a breve ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

Gli uomini della Polizia municipale, coordinati dal Maggiore Carmine di Biasi, nonostante la carenza di personale, stanno implementando le attività di controllo del territorio al fine di scoraggiare il fenomeno dell’abusivismo edilizio.

– Claudia Monaco –