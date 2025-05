Grave scontro nel primo pomeriggio di oggi ad Albanella.

In zona Matinella, per cause da accertare, una Ford Kia e una Vespa guidate da due giovani del posto si sono scontrate.

Dopo lo scontro il giovane in sella alla moto, 20enne, ha riportato serie ferite. Per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale a causa delle contusioni riportate.

In ospedale è finito anche un 25enne a bordo dell’auto.

Rilievi del caso affidati alla Polizia Municipale di Capaccio Paestum.