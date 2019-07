Scontro tra un’Apecar e un’auto a Santa Cecilia di Eboli, anziano perde la vita in ospedale

Non ce l’ha fatta V.G., lo sfortunato 81enne coinvolto in un incidente nei giorni scorsi sulla Strada Provinciale 30 a Santa Cecilia di Eboli.

L’uomo si trovava a bordo della sua Apecar quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda guidata da una donna di origine rumena.

Dopo il violento scontro, l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

L’81enne, dopo un primo ricovero presso l’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli era stato trasferito presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore a causa della gravità delle ferite.

La salma resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che stabilirà se effettuare l’esame autoptico.

– Claudia Monaco –