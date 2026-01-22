Scontro tra scooter a Salerno, tre persone ferite
Scontro tra due scooter a Salerno in via Luigi Guercio.
L’impatto tra i motocicli si è verificato per cause da accertare.
Le tre persone che viaggiavano in sella agli scooter sono state scaraventate sull’asfalto restando ferite. I sanitari della Croce Rossa Italiana intervenuti sul posto in ambulanza hanno trasportato i feriti in ospedale.
Sarà compito delle Forze dell’Ordine ricostruire la dinamica dell’incidente grazie ai rilievi effettuati dopo lo scontro.