Scontro tra moto e un’apecar questa mattina a Camerota.

Lungo la strada che conduce nella frazione di Licusati, un 36enne del posto in sella alle due ruote è finito rovinosamente sull’asfalto dopo aver impattato con un’apecar, guidata da un uomo di 84 anni. Ad avere la peggio è proprio il centauro che è stato trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania in codice rosso, grazie all’intervento dei sanitari del 118.

Le cause dell’incidente sono tutte da chiarire e i rilievi sono affidati ai Carabinieri.