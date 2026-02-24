Un incidente si è verificato questa mattina a Sala Consilina.

Per cause da accertare un Fiat Ducato e una Fiat Punto si sono scontrati in via De Marsico. L’auto nell’impatto ha urtato un veicolo in sosta.

La coppia a bordo dell’auto, di Padula, è rimasta ferita e si è reso necessario il trasporto da parte dei sanitari del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Presenti anche gli agenti della locale Polizia Municipale per i rilievi.