Scontro tra due automobili ad Atena Lucana lungo la Strada Statale 18

Un incidente stradale si è verificato questa mattina ad Atena Lucana Scalo lungo la Strada Statale 18.

Per cause in corso di accertamento una Nissan Micra e una Peugeot si sono scontrate. A bordo delle due auto si trovavano una donna di Sala Consilina e una ragazza del Potentino che non sono rimaste ferite dopo l’impatto. A bordo della Nissan viaggiava anche una bambina, ma fortunatamente per lei soltanto tanta paura.

Sul posto per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Lievi rallentamenti al traffico lungo la S.S.18 dovuti alla presenza dei due veicoli incidentati sulla carreggiata.

– Chiara Di Miele –