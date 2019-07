Attimi di paura questa sera a Teggiano dove si è verificato un incidente in via Cannicelle, ai confini con Atena Lucana.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Stilo e una Ford Fiesta, con a bordo rispettivamente una coppia di coniugi di San Rufo e due ragazze di Caselle in Pittari, si sono scontrate.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato le due ragazze e uno dei coniugi presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

L’altro coniuge, invece, è stato trasferito all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania a causa della gravità delle ferite riportate.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Teggiano.

Le due auto sono state rimosse dal Soccorso Stradale Pastore di Sala Consilina.

– Justine Biancamano –