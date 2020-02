Scontro tra due auto nei pressi dello svincolo dell’A2 a Contursi. Una persona ferita

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in autostrada A2 del Mediterraneo allo svincolo di Contursi Terme.

Per cause in corso di accertamento una Peugeot 107 e una Fiat 16 si sono violentemente scontrate. Nell’impatto è rimasta ferita una persona che, soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei tecnici dell’Anas per ripristinare la normale viabilità e degli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Chiara Di Miele –