Scontro tra due auto lungo la S.S.19 ad Atena Lucana. Due persone ferite

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la Strada Statale 19 ad Atena Lucana Scalo.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda e una Nissan Micra si sono scontrate. Ferite lievemente le due persone a bordo che dopo essere state soccorse dai sanitari del 118 sono state trasportate all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Presenti per ricostruire la dinamica dell’incidente i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Un veicolo è stato rimosso dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –