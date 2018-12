Scontro tra due auto in A2 tra Lagonegro e Padula. Ferite due persone

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 111 in direzione Nord tra gli svincoli di Lagonegro e Padula.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Uno e una Mercedes si sono violentemente scontrate. Nell’impatto sono rimasti feriti un uomo e una donna di Roma. Le loro condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Sala Consilina e Lauria per liberare i feriti dagli abitacoli. Intervenuti per i rilievi del caso gli agenti della Polizia Stradale di Lagonegro e il personale Anas per ripristinare il tratto autostradale interessato dallo scontro.

– Chiara Di Miele –