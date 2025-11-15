Scontro tra due auto e un furgone sulla Bussentina a Sanza. Un ferito
Incidente sulla Strada Statale Bussentina nel territorio di Sanza.
Nei pressi del punto in cui a ottobre perse la vita una coppia di Monte San Giacomo oggi pomeriggio due auto e un furgone si sono scontrati.
E’ rimasta ferita soltanto una persona. Illeso anche il cagnolino che viaggiava in uno dei veicoli.
Per il ferito si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale di Sapri grazie all’intervento dell’ambulanza New Geo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro per estrarre i passeggeri dalle auto.
Ai Carabinieri della Compagnia di Sapri spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
I veicoli sono stati rimossi dal Soccorso Stradale Di Brienza di Padula.