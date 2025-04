Incidente stradale nella notte a Santa Maria di Castellabate lungo la via del Mare.

Per cause da accertare una Opel Corsa e una Volkswagen Golf si sono scontrate e nell’impatto tre persone a bordo dei veicoli sono rimaste ferite.

I sanitari del 118 hanno trasportato i coinvolti all’ospedale “San Luca” a Vallo della Lucania.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza e i Carabinieri della Compagnia agropolese per ricostruire la dinamica dell’impatto tra le due auto.

I veicoli sono stati rimossi dal Soccorso Stradale Rega.