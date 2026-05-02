Paura ieri sera in località Giovi a Salerno per uno scontro tra una Fiat 500 e una Citroen.

Dopo l’impatto il conducente della Citroen si è allontanato senza prestare soccorso all’altro automobilista che è rimasto ferito.

Sul posto i sanitari della Pubblica Assistenza V.O.P.I. che hanno soccorso il 21enne e lo hanno trasportato al “Ruggi“. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e i Carabinieri per mettersi sulle tracce della persona che è fuggita.

“Fermarsi è un dovere umano oltre che legale” ricordano i volontari V.O.P.I.