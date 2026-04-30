Incidente stradale questo pomeriggio in località Campolongo di Eboli.

Due auto si sono violentemente scontrate per cause in corso di accertamento e tre ragazzi che viaggiavano a bordo sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del VOPI che hanno trasportato un 17enne nell’ospedale cittadino, mentre l’ambulanza della Croce Verde ha portato gli altri feriti, due fratelli, in ospedale a Battipaglia. Le condizioni dei tre non sarebbero preoccupanti.

Intervenuti per ricostruire la dinamica la locale Polizia Municipale.