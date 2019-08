Scontro tra camion e auto sull’A2 a Contursi. Due persone di Salvitelle incastrate tra le lamiere

Tragedia sfiorata questa mattina sulla rampa autostradale allo svincolo di Contursi Terme lungo l’A2 del Mediterraneo.

Per cause in corso di accertamento, un camion e una Fiat Punto, con a bordo due persone, si sono scontrati. L’auto si è poi schiantata violentemente contro il guardrail ed è andata distrutta.

Le due persone a bordo della Punto sono rimaste incastrate tra le lamiere e si è quindi reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta usciti dall’abitacolo, i due sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del Vopi.

Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, gli agenti della Polizia Stradale.

– Paola Federico –