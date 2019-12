Scontro tra autocarri in A2 tra Sala Consilina e Atena Lucana. Ferite due persone

Scontro tra due autocarri questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 89+300 in direzione Nord, tra gli svincoli di Atena Lucana e Sala Consilina.

Per cause in corso di accertamento un Daily Iveco e un furgone Fiat sono rimasti coinvolti nell’impatto. A causa dello scontro il Daily Iveco ha perso parte del carico lungo la carreggiata.

Feriti due uomini siciliani a bordo del furgone che, dopo essere stati soccorsi dai sanitari del 118, sono stati condotti presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per effettuare i rilievi del caso ed il personale dell’Anas per il ripristino della normale viabilità che a causa dell’incidente ha subito dei rallentamenti.

I mezzi sono stati rimossi e recuperati dal Soccorso ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –