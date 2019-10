Scontro tra auto sulla SS19 tra Caggiano e Auletta, una si ribalta. Due feriti

Scontro tra due auto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 19 tra il comune di Caggiano e quello di Auletta.

Una Fiat Stilo e una Panda con a bordo un uomo e un anziano di Caggiano, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Una delle due a causa dell’impatto si è capovolta.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i due, che hanno riportato delle ferite, all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

I Carabinieri indagano sull’accaduto.

– Paola Federico –