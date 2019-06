Un incidente si è verificato questa notte a Polla.

Un’Alfa 159 e una Peugeut 208, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate in via Annia, lungo la Strada Statale 19.

Nell’impatto sono rimasti feriti i due conducenti, una 20enne di Polla e un 33enne di Marsico Nuovo.

I due sono stati trasportati presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Claudia Monaco –