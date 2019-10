Scontro tra auto nei pressi dello svincolo di Palinuro. Feriti due giovani

È di due feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato questo pomeriggio lungo la strada Mingardina all’altezza dello svincolo di Palinuro.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto, una Seat Leon con a bordo un ragazzo di Pisciotta e una Lancia Musa alla cui guida era presente una ragazza di Celle di Bulgheria, si sono scontrate.

Immediato l’intervento sul posto dei Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota agli ordini del Maresciallo Francesco Carelli e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che hanno dovuto operare duramente per estrarre il ragazzo dall’abitacolo.

I due giovani sono stati subito trasferiti dai sanitari del 118 presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le opportune cure del caso. Nessuno dei due fortunatamente risulterebbe in pericolo di vita.

Notevoli sono stati i disagi lungo la strada interessata dall’incidente.

– Maria Emilia Cobucci –