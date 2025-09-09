Scontro tra auto in via Sturzo a Sala Consilina. Due persone ferite
Paura questa mattina in via Luigi Sturzo a Sala Consilina.
Per cause da accertare due auto, una Fiat Panda ed una Kia Rio, si sono scontrate.
Nell’impatto i due conducenti, un uomo e una donna di Sala Consilina, sono rimasti feriti. Presenti sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto presso gli ospedali di Oliveto Citra e Salerno.
Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, i Carabinieri della locale Compagnia e la Polizia Municipale per i rilievi del caso.