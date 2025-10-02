Scontro tra auto in località Fonti a Sala Consilina, una si incendia. Intervengono i Vigili del Fuoco
Scontro tra auto questa sera a Sala Consilina, una prende fuoco.
Il fatto è avvenuto in località Fonti. Due auto, una Punto e una Grande Punto, per cause da ricostruire, si sono scontrate.
Nell’impatto uno dei due conducenti ha riportato delle ferite, rendendo necessario il trasporto da parte dei sanitari del 118 presso l’ospedale di Polla.
Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, agli ordini del Capo Reparto Alfredo Altamura, per domare le fiamme scaturite dopo l’impatto da uno dei due veicoli, alimentato a gas.
Le condizioni dei convolti non sembrerebbero destare preoccupazione.