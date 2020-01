Scontro tra auto e pullman sulla strada che collega Buccino a Romagnano al Monte. Un ferito

Si è verificato questo pomeriggio un grave incidente stradale sulla Strada Provinciale che collega Romagnano al Monte e Buccino.

Un pullman della Sita e un’Opel Astra si sono scontrati per cause in corso di accertamento. L’Opel, dopo l’impatto, si è ribaltata ai margini della strada.

Il conducente dell’auto, un uomo di Romagnano al Monte, è rimasto incastrato tra le lamiere dalle quali è stato estratto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli.

Ferito, seppur non in modo grave, l’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale per accertamenti.

Dei rilievi del caso si occupati i Carabinieri della Stazione di Buccino.

– Serena Picciuolo –