Un grave incidente stradale si è verificato ieri a Salerno lungo la tangenziale, nei pressi dello svincolo di Pastena, in direzione sud.

Per cause da accertare un’auto e una moto si sono scontrate e nell’impatto sono rimaste ferite due persone. Ad avere la peggio è stato un 38enne salernitano che era in sella alla moto, le cui condizioni sono subito apparse critiche.

Soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stato condotto in codice rosso all’ospedale “Ruggi”, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Trasportato in ospedale per accertamenti, invece, il conducente della vettura.

La ricostruzione della dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale.