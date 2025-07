Scontro tra auto e moto, questa mattina, nel territorio di Battipaglia.

Per cause da accertare, lungo il km 76, i due veicoli si sono scontrati provocando ferite per l’uomo in sella alla moto.

Il centauro è stato trasportato dai sanitari del 118 nel vicino ospedale di Battipaglia. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Vallo della Lucania, guidati dall’Ispettore Capo Anna Rosa Bortone, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

