Scontro tra auto e camper sulla strada del Ciglioto a Camerota. Feriti due ragazzi

Un incidente si è verificato questo pomeriggio nei pressi della strada del Ciglioto a Marina di Camerota.

Per cause in corso di accertamento, una Lancia Ypsilon con a bordo due coppie di ragazzi originari del Napoletano si è scontrata con un camper con a bordo una coppia di Lecco.

Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota agli ordini del Maresciallo Francesco Carelli e del personale sanitario del 118 “Misericordia” di Palinuro.

Nell’impatto sono rimasti feriti due ragazzi che sono stati trasferiti presso l‘ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Notevoli i disagi che si sono registrati lungo la strada del Ciglioto in entrambi i sensi di marcia.

– Maria Emilia Cobucci –