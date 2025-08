Scontro questa notte a Sapri tra una bici elettrica e un’auto.

Nell’impatto, avvenuto in via Carducci, è rimasto gravemente ferito un 30enne del posto che si trovava in sella alla bici.

I sanitari dell’ambulanza del 118 New Geo lo hanno trasferito all’ospedale dell’Immacolata. È ricoverato in Rianimazione con diverse ferite.

Presenti sul posto i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso e accertare la dinamica dell’accaduto.