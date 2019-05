Scontro sull’A2 a Polla tra un’auto e un Tir. Un ferito

Un incidente si è verificato nella prima serata lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Polla.

Per cause in corso di accertamento una Citroen C3 guidata da un 45enne di Cosenza e un tir con rimorchio guidato da un 43enne di Nola si sono scontrati. Nell’impatto la Citroen è finita fuori strada e il conducente è rimasto ferito.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato successivamente trasportato all‘ospedale “Luigi Curto” di Polla. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina coordinati dal Centro Operativo Autostradale diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Presente anche il personale dell‘Anas per il ripristino del tratto interessato dall’incidente. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

– Chiara Di Miele –