Scontro tra auto lungo la Strada Provinciale 39 a Teggiano. Ferite tre persone

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio lungo la Strada Provinciale 39 nel territorio di Teggiano.

Per cause da accertare dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina due auto, un’Audi A4 guidata da un 52enne di Padula e una Peugeot 106 con a bordo una coppia di coniugi di Sacco, si sono scontrate nei pressi dell’incrocio di Via Buco Vecchio.

Nell’impatto i tre sono rimasti feriti e trasportati presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla dai sanitari del 118 intervenuti prontamente sul posto.

Fortunatamente le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Teggiano.

– Claudia Monaco –