Scontro fatale tra due auto sulla Fondo Valle Noce all’altezza di Maratea. Un morto e un ferito

Incidente mortale questa mattina lungo la Strada Statale 585 “Fondo Valle del Noce” che collega Lagonegro alla costa calabra e che in queste settimane è particolarmente trafficata da turisti.

Per cause in corso di accertamento due auto, una Fiat Punto e una Fiat Panda, si sono violentemente scontrate all’altezza di Maratea. Nell’impatto ha perso la vita il conducente il conducente della Punto, un uomo di Praia a Mare. L’altra persona coinvolta, invece, è rimasta ferita e, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all‘ospedale di Lagonegro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Lauria e il personale dell’Anas.

Il traffico è stato deviato lungo la S.S.18 “Tirrena Inferiore”.

– Chiara Di Miele –