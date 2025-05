Stop alle ricerche di Gerardo Locuratolo, il 54enne scomparso da oltre un mese da Battipaglia.

Dopo giorni di ricerche febbrili da parte dei Vigili del Fuoco, dei volontari della Protezione Civile e degli inquirenti, è giunta la decisione di sospendere le ricerche del 54enne.

L’attività si è svolta principalmente ad Eboli, tra le località di Cioffi e Campolongo, e nelle zone di Altavilla e Albanella. Di Gerardo, però, nessuna traccia.

Nei giorni scorsi gli operatori hanno smantellato il centro operativo allestito a Santa Cecilia per il coordinamento delle ricerche mentre continuano le indagini dei Carabinieri per riuscire a chiarire cosa sia successo ad un uomo descritto da tutti come mite e lavoratore.

Nelle scorse settimane l’auto di Locuratolo era stata ritrovata con due pneumatici squarciati tra Altavilla ed Albanella: un mistero che senz’altro s’infittisce e che lascia sgomenti familiari e comunità.

Articolo correlato:

4/05/2025 – Scomparso da Battipaglia dal 16 aprile, proseguono le ricerche di Locuratolo. Familiari in apprensione