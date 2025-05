Il caso della scomparsa di Gerardo Locuratolo di Battipaglia finisce a “Chi l’ha visto?”.

Ieri sera la madre Angela si è rivolta alla nota trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli.

La mamma di Gerardo è stata raggiunta in diretta telefonica e ha raccontato le ultime ore in cui ha avuto un contatto con il figlio. La sera del 16 aprile scorso prima di tornare a casa le avrebbe telefonato dicendole di dover accompagnare un uomo in località Cioffi di Eboli perché lo stesso avrebbe perso il pullman. Da allora si sono perse le sue tracce. Gerardo aveva un borsello con dentro i documenti e il cellulare che risulta spento.

L’auto, una Volkswagen Polo, è stata ritrovata sul ponte del fiume Calore in località Borgo San Cesareo ad Albanella. Le ricerche sono state sospese nelle scorse settimane, ma le indagini dei Carabinieri continuano sotto il coordinamento della Procura di Salerno.

Nel corso della trasmissione è stato fatto infine un appello a coloro che possono avere informazioni o dettagli per aiutare nel ritrovamento dell’uomo.

