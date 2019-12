Scomparse le renne di Babbo Natale. Ultimo avvistamento nel Vallo di Diano in un video di Cosilinauto

Babbo Natale sta vivendo ore di angoscia e apprensione per le sue renne, scomparse lo scorso lunedì. Da ieri gli Elfi, aiutati dalle Forze dell’ordine e dai Vigili del Fuoco, sono impegnati nella ricerca delle piccole aiutanti di Babbo Natale tra Teggiano ed Atena Lucana, dove sono state avvistate l’ultima volta.

Rudolph, Cometa, Ballerina, Fulmine, Donnola, Freccia, Saltarello, Donato, Cupido sono sparite nel nulla. Dovevano andare all’ufficio postale per ritirare le ultime lettere dei bambini e non si sono più viste dopo aver lasciato la casa di Babbo Natale intorno alle 9 del mattino.

Tanti gli avvistamenti ma ancora nessun risultato. L’ultimo è avvenuto ieri sera, quando dalle pagine social di Cosilinauto, concessionaria Alfa Romeo e Jeep di Sala Consilina, è stato postato un video che le localizza tra Teggiano ed Atena Lucana, lungo il Fiume Tanagro.

Babbo Natale è disperato. “Non sappiamo più dove cercare e cosa inventarci – dice – abbiamo attivato la BBC, la trasmissione ‘Chi l’ha visto’, fatto appelli social, ma niente. Ora sto partendo per Sala Consilina per incontrare Renato della Concessionaria Cosilinauto per chiedergli informazioni sul video postato. Le renne sono 9, hanno le corna, occhi neri e, al momento della scomparsa, Rudolph indossava un cappellino nero, una sciarpa rossa e i paraorecchie, perché aveva il raffreddore“.

Nelle ricerche notturne è impegnata anche la Befana che sta sorvolando, a bordo della sua scopa, tutto il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, dove le piccole aiutanti di Babbo Natale sono state avvistate l’ultima volta.

Il Natale è a rischio. Come farà Babbo Natale a consegnare i regali per i bambini di tutto il mondo senza le sue amiche?

