Scomparsa di Rocco Giuliano. Il cordoglio delle Amministrazioni del Vallo di Diano e Golfo di Policastro

Tantissimi sono i messaggi di cordoglio che giungono in queste ore per la scomparsa del sindaco di Polla, Rocco Giuliano.

Cordoglio è giunto anche dal Golfo di Policastro: “Una grave e triste perdita ha colpito il mondo della politica con la scomparsa dell’amico Rocco Giuliano – dichiara Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina – Con affetto e stima, a nome personale e di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia ed alla cittadinanza tutta”.

Messaggio di affetto e stima anche dalla comunità di Sanza attraverso il Sindaco Vittorio Esposito: “Un uomo d’altri tempi, un politico di razza – le sue parole – Un amico ed un collega serio, esperto. La sua umanità ed il rispetto delle persone rimangono un esempio. La comunità di Polla ha perso un grande amministratore ed una persona perbene. La politica del Vallo di Diano con la dipartita di Rocco Giuliano perde un uomo saggio ed un signore. La comunità di Sanza si stringe alla famiglia Giuliano ed alla comunità di Polla per la grave perdita. Addio Rocco, che la terra ti sia lieve”.

“A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza di Sant’Arsenio – dichiara il Sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica – desidero esprimere il più profondo cordoglio per l’inattesa e dolorosa scomparsa del sindaco di Polla, Rocco Giuliano, un uomo delle Istituzioni e della Politica che ha speso ogni momento della sua vita per il bene del proprio territorio. Estremamente disponibile e gentile con chiunque lo abbia conosciuto, ha contribuito in maniera decisiva alla crescita ed allo sviluppo dell’amatissima Polla e dell’intero Vallo di Diano con forza e con passione in prima linea, nel corso degli ultimi trent’anni, nelle molteplici battaglie condotte soprattutto a difesa dell’ambiente e delle strutture ospedaliere. Come consigliere ed assessore Provinciale si impegnò costantemente in particolare per il miglioramento della Viabilità e per l’efficientamento del sistema dei Trasporti, lasciando anche in quell’Ente, nei dipendenti e negli operatori, la testimonianza di una persona di grande educazione e di estrema signorilità. Agì con completa dedizione in un lavoro sicuramente difficile ma che seppe affrontare con il piglio e le capacità di sempre. I ricordi sono tantissimi ma alla fine rischiano di confondersi con la commozione e con la tristezza di queste ore”.

“L’Amministrazione e la cittadinanza – è il messaggio di cordoglio del Comune di Teggiano – partecipano alla scomparsa del Sindaco Giuliano, fiero politico da sempre dalla parte della propria cittadinanza ove in 45 anni di dedizione alla soluzione dei problemi e degli interessi dell’intera Provincia di Salerno, ha magistralmente adempiuto il suo compito amministrativo come un vero dovere morale”.

Parole di stima e affetto anche dal Comune di Montesano sulla Marcellana: “Ci stringiamo al dolore per la scomparsa del Sindaco Giuliano, uomo di spessore umano, morale e sociale. Il suo impegno è sempre stato teso all’unità e a non lasciare nessuno solo. Valga per insegnamento a noi che oggi lo piangiamo”.

– Claudia Monaco –

