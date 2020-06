Scippo in spiaggia ad Eboli, vittima corsista del Centro Nautico. Ladro in fuga

Scippo in spiaggia ad Eboli, vittima un corsista del Centro Nautico.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattina di ieri in località Campolongo. Un uomo, che segue alcuni corsi formativi nel Centro Nautico, in pausa pranzo si è allontanato con un amico per una passeggiata in riva al mare, in una spiaggia libera.

Cercava relax, ha trovato tutt’altro. Sulla spiaggia infatti un ladro gli ha strappato il borsello dalla spalla: all’interno il portafogli con soldi, carte di credito e documenti. Il ladro si è subito allontanato, dirigendosi verso la pineta, inseguito dal corsista che purtroppo però ha facilmente perso le sue tracce.

L’accaduto è stato subito denunciato ai Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli che sono sulle tracce del responsabile.

– Paola Federico –