Scippano oro ad alcune persone durante un concerto al Palasele di Eboli. Indagini in corso
Amarezza per quanto accaduto durante un concerto al Palasele di Eboli.
Alcune persone, infatti, sono state scippate dei monili in oro che portavano al polso e al collo mentre assistevano all’esibizione del cantante.
L’accaduto ha destato rammarico tra gli spettatori accorsi a Eboli, trasformando così in paura un momento di svago e spensieratezza.
Immediato l’allarme del personale di sicurezza che ha allertato i Carabinieri della locale Compagnia giunti prontamente sul posto. Gli episodi sarebbero quattro e le vittime hanno presentato formale denuncia. Da accertare quanti siano i responsabili.
Intanto i militari indagano per assicurarli alla giustizia anche attraverso l’ausilio della videosorveglianza.