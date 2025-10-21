Amarezza per quanto accaduto durante un concerto al Palasele di Eboli.

Alcune persone, infatti, sono state scippate dei monili in oro che portavano al polso e al collo mentre assistevano all’esibizione del cantante.

L’accaduto ha destato rammarico tra gli spettatori accorsi a Eboli, trasformando così in paura un momento di svago e spensieratezza.

Immediato l’allarme del personale di sicurezza che ha allertato i Carabinieri della locale Compagnia giunti prontamente sul posto. Gli episodi sarebbero quattro e le vittime hanno presentato formale denuncia. Da accertare quanti siano i responsabili.

Intanto i militari indagano per assicurarli alla giustizia anche attraverso l’ausilio della videosorveglianza.