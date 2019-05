Scippa la borsa ad una donna nel centro di Potenza ma viene fermato dai Carabinieri. Arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Potenza, agli ordini del Maggiore Gennaro Cascone, hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne residente nel Potentino, ritenuto responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, poco prima delle sette del mattino di sabato scorso, lungo via Acerenza a Potenza, nel corso di un servizio di controllo del territorio sono stati avvicinati da una 63enne del posto che ha segnalato di essere stata scippata poco prima da un uomo che le aveva strappato di dosso la borsa con all’interno un borsello contenente documenti e denaro, per poi scappare a piedi lungo le strade adiacenti.

I Carabinieri, subito dopo aver prestato assistenza alla vittima, evidentemente scossa, hanno immediatamente avviato le ricerche nell’area circostante per individuare il malfattore che, a distanza di pochi minuti, è stato rintracciato in via Crispi. Questo, alla vista dei militari, ha tentato di fuggire ma essendo inseguito ha lanciato a terra un borsello al cui interno sono stati trovati i documenti e parte del denaro della donna. In seguito l’uomo è stato bloccato nonostante avesse opposto resistenza, cercando di divincolarsi, ed è stato accompagnato in Caserma.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri che hanno ritrovato e sequestrato l’intera refurtiva, tra cui la borsa, di cui l’autore si era disfatto prima del loro arrivo, oltre che la restante parte dei soldi per un totale di 90 euro, lo hanno dichiarato in arresto e lo hanno condotto nel carcere di Potenza.

L’episodio, verificatosi in un orario insolito in cui le strade sono poco frequentate, sottolinea quanto sia importante assicurare la costante presenza dei Carabinieri sul territorio nell’intero arco della giornata. Attività questa che il Comando Provinciale di Potenza sta sempre più intensificando, così da rendere indubbiamente efficaci le risposte a simili eventi che ingenerano condizioni di paura e vulnerabilità nelle vittime.

– Chiara Di Miele –