Schiuma bianca in un corso d’acqua a Silla di Sassano. I residenti segnalano il fenomeno di inquinamento
Capita con frequenza che nel Vallo di Diano vengano segnalati fenomeni di inquinamento del territorio, dalle discariche a cielo aperto alle ambigue colorazioni dei corsi d’acqua in alcuni periodi.
Una segnalazione giunge da Silla di Sassano dove, di recente, un canale idrico parallelo al fiume Tanagro, in località Ponte Cappuccini, scorre accompagnato da una anomala schiuma bianca. La sostanza potrebbe essere causata da sversamenti illeciti e i residenti della zona si dicono preoccupati e allo stesso tempo esausti di assistere periodicamente a questo fenomeno che si ripete da tempo.
Pensano al futuro delle prossime generazioni e allo stato di salute dell’ambiente circostante. Ma si dicono giustamente preoccupati del rischio per la salute umana che situazioni di questo genere alimentano con il passare degli anni.
Non è la prima volta che i corsi d’acqua di quel territorio si rendono protagonisti, loro malgrado, di questi anomali fenomeni. La richiesta a gran voce è alle Autorità competenti affinchè si proceda ad un monitoraggio oculato delle acque per mettere un freno alle cause che provocano inquinamento diffuso.