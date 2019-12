Schianto in auto nella notte a Palinuro. Feriti tre ragazzi

E’ di tre feriti il bilancio di uno schianto avvenuto intorno alle 5 di questa mattina nei pressi della rotonda di Palinuro.

Un‘auto con a bordo tre ragazzi, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della strada schiantandosi contro la rotonda. Nel violento impatto i tre, di cui uno di Caprioli, frazione di Palinuro, e un altro di Massicelle di Montano Antilia, sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 della Misericordia di Palinuro.

Tutti sono stati trasportati presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania a causa di un trauma cranico e di varie riferite riportate in seguito allo schianto.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sapri.

– Chiara Di Miele –