Schianto fatale sulla Fondo Valle Sele. Perde la vita ex vicesindaco di Laviano

Ha perso la vita presso l’ospedale di Oliveto Citra, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto martedì sera, il 72enne Raffaele Cifrodelli, ex vicesindaco e imprenditore di Laviano.

Lo schianto, rivelatosi poi fatale, è avvenuto sulla Fondo Valle Sele tra gli svincoli di Laviano e Calabritto, nell’avellinese. Per cause in corso di accertamento, una Mercedes guidata dal 72enne e una Land Rover con alla guida un giovane di Colliano si sono scontrate frontalmente. La Mercedes è poi finita contro un muro che costeggia la statale.

Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri e dei sanitari del 118 di Oliveto Citra che hanno trasferito le due persone coinvolte al “San Francesco D’Assisi”. Il 72enne è stato subito ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione, dove poi il suo cuore ha smesso di battere.

– Paola Federico –