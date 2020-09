Schianto fatale in moto a Torre Orsaia. Centauro perde la vita

Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi nel piccolo centro di Torre Orsaia.

Giuseppeantonio Celli, un 56enne originario di Morigerati ma residente da anni nel piccolo comune cilentano ha perso la vita in sella alla sua moto tipo Enduro in località Santa Caterina.

L’uomo per cause in corso di accertamento ha improvvisamente perso il controllo della motocicletta ed è finito lungo il bordo della strada. L’impatto violento con l’asfalto non ha lasciato scampo al 56enne.

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia, agli ordini del Maresciallo Domenico Nucera, per gli accertamenti del caso.

Inoltre sono giunti sul posto anche i sanitari del 118 che purtroppo hanno potuto solamente constatare la morte di Celli.

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

– Maria Emilia Cobucci –