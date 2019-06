Dopo 5 anni di attività dell’oratorio di Salvitelle, il parroco don Angelomaria Adesso ha deciso di chiudere la struttura frequentata dai bambini e giovani del piccolo paese.

“Alla terza denuncia ricevuta da parte di un vicino che si lamentava continuamente per gli schiamazzi dei ragazzi che frequentavano l’oratorio, ieri mattina ho deciso di chiudere la sede e, insieme all’Amministrazione Comunale siamo alla ricerca di una nuova sede – commenta don Angelomaria Adesso – La sede dell’oratorio è situata nel centro storico del paese ed è di proprietà della chiesa di Salvitelle. Negli anni abbiamo sistemato e adeguato il locale secondo le norme di sicurezza per consentire ai giovani di stare insieme. E’ davvero un peccato per questi ragazzi che si trovano privati di un luogo dove socializzare e crescere considerando che il paese non offre molte alternative soprattutto nei mesi invernali”.

Dunque una vicenda che parte da lontano e che ha visto un susseguirsi di denunce pervenute non solo al Parroco di Salvitelle ma anche ai Carabinieri della Stazione di Caggiano, alla Curia e al Comune di Salvitelle.

“Insieme al Parroco, al tecnico comunale e ai ragazzi stiamo cercando di trovare una nuova struttura per ospitare l’oratorio – conclude il Sindaco Maria Antonietta Scelza – Ovviamente una volta individuato il locale procederemo a sistemarlo e solo dopo aver espletato la parte burocratica apriremo nuovamente l’oratorio per i nostri giovani”.

– Rosanna Raimondo –