Schiamazzi e vandalismi. Il sindaco di Sant’Arsenio intensifica l’attività di vigilanza del territorio

Le continue segnalazioni di disturbi della quiete pubblica, schiamazzi e vandalismi notturni che si verificano in vari punti del territorio comunale di Sant’Arsenio, oltre che una serie di episodi di violenza e minacce verificatisi sempre in ore notturne, hanno spinto il sindaco Donato Pica ad emettere un’ordinanza che dispone l’intensificazione dell’attività di vigilanza del territorio.

Sono state individuate una serie di zone “sensibili”, tra cui le Ville Comunali, Area Fiordelisi e Piazza Padri Domenicani, spazi esterni alla scuola, alla mensa scolastica, alla palestra in via Florenzano e all’I.T.C. “Sacco”, i complessi delle Case Popolari IACP, via Fosso del Mulino e via Foce, Zona San Rocco di fronte all’ospedale, Vico Quercia, Zona ex prefabbricati, Varra, Zona San Vito, Zona Impianti Sportivi e Piazzetta Via Palco.

Il Comando della Polizia Municipale dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari intensificando le attività di vigilanza e di controllo e verificando il rispetto delle norme vigenti da parte dei pubblici esercizi in materia di orari di chiusura e di somministrazione di alcolici e superalcolici.

Inoltre andranno acquisiti idonei preventivi di spesa per rafforzare la videosorveglianza ed il convenzionamento annuale con l’istituto di vigilanza privata.

– Chiara Di Miele –