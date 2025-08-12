Sono state denunciate ieri sera quattro persone ad Ascea.

Nella località marina, a seguito di schiamazzi c’è stata una lite tra i quattro e un’altra persona. Quest’ultima ha deciso di raccontare l’accaduto alle Forze dell’Ordine e ha così sporto denuncia per lesioni personali.

A seguito della segnalazione, sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Municipale.

Nel contempo sono stati intensificati i controlli sul territorio che in questi giorni vede l’affluenza di numerosi turisti.