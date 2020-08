Schiacciato dal suo trattore a Campagna. Agricoltore perde la vita in ospedale

Non ce l’ha fatta un 65enne di Campagna rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente con il trattore.

Lo sfortunato agricoltore ha smesso di vivere questa mattina nell’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra dove era stato ricoverato nella giornata di ieri in seguito al drammatico accaduto.

Mentre stava guidando il trattore nella zona collinare della frazione Puglietta, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo agricolo che quindi si è ribaltato e lo ha schiacciato sotto le ruote.

Il 65enne è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale, dove successivamente è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e oggi il suo cuore ha cessato di battere.

La salma dell’uomo è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per successivi accertamenti.

– Chiara Di Miele –