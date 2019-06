Scatta la chiusura e rimane bloccato in auto sotto il sole. Salvato un bambino di 3 anni a Pontecagnano

Tanta paura a Pontecagnano dove questa mattina, in via Sanzio, un bimbo di 3 anni è rimasto intrappolato in auto sotto il sole.

La madre del piccolo, secondo la ricostruzione fornita, è scesa dall’auto per effettuare alcune commissioni ma è scattata la chiusura centralizzata dell’auto con le chiavi all’interno.

Immediato l’allarme lanciato da alcuni passanti dopo che la donna ha tentato invano di aprire gli sportelli.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e i soccorritori dell’associazione Vopi che hanno rotto un finestrino ed hanno liberato il bambino.

Il piccolo è in buone condizioni di salute.

– Claudia Monaco –