Scatta il turn over nella Giunta di Montesano. Nominati assessori Marzia Manilia e Michele Franco Garone

Ancora un turn over all’interno della Giunta comunale di Montesano sulla Marcellana guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi. Il criterio della “turnazione” nelle cariche, infatti, è alla base del mandato elettorale di Rinaldi, sia per la composizione dell’esecutivo che per la carica di vicesindaco.

Nello scorso turn over, scattato nel febbraio del 2019, avevano assunto la carica di assessori comunali Giuseppe Gagliotta e Rosanna Pepe.

Adesso con un decreto ad hoc il primo cittadino nomina assessori Marzia Manilia e Michele Franco Garone al posto dei dimissionari Gagliotta e Pepe il cui mandato è scaduto dopo un anno, così come stabilito all’unanimità dalla squadra guidata da Rinaldi.

A Marzia Manilia vanno le deleghe all’Istruzione, Ambiente e territorio, Trasparenza amministrativa, Etichetta territoriale, Strategia Area Interna Comunità Montana Vallo di Diano. Mentre all’assessore Garone le deleghe all’Igiene urbana, Spazzamento nevi, Cimiteri e Agricoltura.

– Chiara Di Miele –