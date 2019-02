Scatta il turn over a Montesano sulla Marcellana come annunciato durante la campagna elettorale del 2016.

A poco più di due anni e mezzo dall’insediamento dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, così come stabilito dall’accordo siglato dai consiglieri della maggioranza, si è proceduto all’avvicendamento degli assessori.

Entra in Giunta con la carica di assessore, il consigliere Giuseppe Gagliotta che ricoprirà le deleghe riguardanti lo Sport, Attività Produttive, Sportello Imprese, Termalismo e Protezione Civile. In Giunta entra inoltre il consigliere Michelina De Paolo che ricoprirà le deleghe al Turismo, Randagismo e Decoro Urbano. Rimane in Giunta Rosanna Pepe con la deleghe riguardanti le Politiche Giovanili, Rapporti con Associazioni, Innovazioni e Trasporto.

Nominato nuovo vicesindaco Francesco Radesca al posto di Nicola Bianculli. Il neo vicesindaco ricoprirà, inoltre, la delega ai Rapporti con gli Enti Sovracomunali.

Escono dalla Giunta e rimangono in carica come consiglieri di maggioranza Marzia Manilia, Nicola Bianculli e Giuseppe Larocca.

– Claudia Monaco –